ضبط كميات ترمادول وحشيش في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ضبط تاجر مخدرات بحوزته كميات من الترمادول والحشيش.

وأشارت إلى أن مكتب تحريات طرابلس التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضبط أحد مروجي المخدرات وبحوزته 11 ألف قرص ترمادول، حسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولفتت إلى ضبط 260 قطعة من مخدر الحشيش بحوزة الشخص نفسه كان يعد لترويجها. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المروج، وإحالته لنيابة مكافحة جرائم المخدرات.

من جهة أخرى، تمكن أعضاء قوة الدعم الخاصة التابعة للإدارة العامة للدعم المركزي من ضبط مركبة آلية نوع «كيا سيراتو» مسروقة بقوة السلاح أبلغ عنها مركز شرطة قصر بن غشير.

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