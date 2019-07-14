وفد النواب الليبي يواصل مباحثاته في القاهرة

يواصل وفد من مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد لليوم الثاني على التوالي عقد اجتماعاته في العاصمة المصرية القاهرة برعاية اللجنة المصرية المعنية بليبيا.

ويشمل برنامج عمل الوفد عقد لقاءات داخلية بين أعضاء مجلس النواب فيما بينهم وعقد لقاءات ومشاورات مع مسؤولين سياسيين وامنيين مصريين، لبحث سبل التوصل إلى توافق، ولمحاولة توحيد الرؤى.

وكان وفد مجلس النواب الذي يتكون مما يقرب من 80 نائب وصل القاهرة وبدأ يوم أمس برنامج عمله الذي اشتمل على زيارة إلى مجلس النواب المصري، تم خلاله الالتقاء بعدد من البرلمانيين المصريين، وعقد جلسات نقاش وحوار لبحث الخروج من الأزمة الحالية وتحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم مؤسساتها وعلى رأسها مجلس النواب والقوات المسلحة.

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