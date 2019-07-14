هذه أهم نقاط مباحثات وفد النواب الليبيين في القاهرة

كشف مصدر برلماني ليبي، أن مباحثات وفد مجلس النواب الليبي الذي يزور العاصمة المصرية القاهرة، ستتمحور حول ثلاث نقاط أساسية.

وقال المصدر، أن النقاط الأساسية التي يتمحور حولها النقاش، تتمثل في ضمان وحدة مجلس النواب، والبحث من خلال البرلمان على إيجاد صيغة جديدة لحل الأزمة باعتبار مجلس النواب هو الجسم التشريعي والشرعي، كما تتناول المباحثات ضرورة عقد اجتماع شامل لمجلس النواب في ليبيا.

وكانت جلسات الحوار وبرنامج الزيارات واللقاءات مع المسؤولين المصريين بدأت أمس السبت في العاصمة المصرية القاهرة.

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