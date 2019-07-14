بوحليقة: الجيش نجح في استنزاف العدو ويستعد لدخول وسط العاصمة

قال العميد صالح بوحليقة، ضابط عمليات اللواء ثلاثة وسبعين مشاة، التابع للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطني تستعد لدخول وسط ميدان الشهداء بالعاصمة، مشيرا إلى أن مطادرة المليشيات المسلحة ستبدأ بعد نجاح خطة استنزاف العدو.

وأضاف بوحليقة في تصريحات صحفية لوكالة سبوتنيك اليوم، أن الجيش الوطني سيدخل في مرحلة جديدة، وأن الجماعات المسلحة تنهزم وتلجأ للهروب من المواجهة في أرض المعركة إلى طريقتهم الإرهابية المعتادة داخل المدينة؛ حسب قوله.

وفي سياق متصل أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن سلاح الجو نفذ ضربات جوية دقيقة استهدفت معسكرات الميليشيات في مدينة غريان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا