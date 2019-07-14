اخبار ليبيا الان

بوحليقة: الجيش نجح في استنزاف العدو ويستعد لدخول وسط العاصمة

تم النشر منذُ 6 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال العميد صالح بوحليقة، ضابط عمليات اللواء ثلاثة وسبعين مشاة، التابع للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطني تستعد لدخول وسط ميدان الشهداء بالعاصمة، مشيرا إلى أن مطادرة المليشيات المسلحة ستبدأ بعد نجاح خطة استنزاف العدو.

وأضاف بوحليقة في تصريحات صحفية لوكالة سبوتنيك اليوم، أن الجيش الوطني سيدخل في مرحلة جديدة، وأن الجماعات المسلحة تنهزم وتلجأ للهروب من المواجهة في أرض المعركة إلى طريقتهم الإرهابية المعتادة داخل المدينة؛ حسب قوله.

وفي سياق متصل أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن سلاح الجو نفذ ضربات جوية دقيقة استهدفت معسكرات الميليشيات في مدينة غريان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الله أكبر ولله الحمد ، والله ثم والله إلا المليشيات تاعبين جدا جدا جدا ، منهكين وانسحب من المقاتلين الكثير .. وفي أشياء والله لا أستطيع البوح بها
    هناك أطنان من الأخبار السارة التي لن تخطر على بالكم
    اللهم لك الحمد

    رد