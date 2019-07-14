وصول الدفعة الخامسة من الوعاظ والأئمة الليبيين لجامعة الأزهر

وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، عشرات الأئمة والوعاظ الليبيين المستهدفين بحضور دورة تدريبية جديدو بجامعة الأزهر.

وبين رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا الشيخ أكرم الجراري، أن المجموعة التي وصلت إلى مقر المنظمة بجامعة الأزهر والتي تتكون من 50 شيخ، يمثلون الدفعة الخامسة للأئمة والوعاظ والخطباء الليبيين الذين يتلقون دورات تدريبية في تأصيل المسائل الفقهية والخطاب الديني .

وقد سبق وتحصل أعداد من الوعاظ والأئمة الليبيين على دورات تدريبة مكثفة، أشرفت عليها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

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