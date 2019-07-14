تواصل امتحانات الدّور الأوّل بكلية الآداب والعلوم فرع المرج

المرج 14 يوليو 2019 (وال)- تتواصل بكلية الآداب والعلوم في جامعة بنغازي فرع المرج، امتحانات الدور الأول لنهاية الفصل الدراسي الجاري، بمختلف السنوات والتخصصات بالكلية.

وقال عميد كلية الآداب والعلوم فرع المرج الدكتور يونس طيب – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن الامتحانات النهائية ستستمر حتى 25 من شهر يوليو الجاري، مضيفًا أن حوالي 5800 طالب وطالبة، من 15 تخصص قد انتظموا مع بداية أول يوم في الامتحانات بالكلية في السادس من شهر الجاري.

وأثنى الدكتور يونس طيب على جهود أعضاء هيية التدريس والموظفين بالكلية، رغم العقبات التي تصادفهم، وأبرزها تأخر المستحقات المالية، ونقص الإمكانات التعليمية، المتمثلة في أوراق السحب وأوراق الإجابة، فضلاً عن أعمال العمرة والصيانة التي تقام داخل مرافق الكلية . (وال- المرج) أ ف/ ر ت

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