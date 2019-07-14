مباشرة رحلات حجاج الليبيين إلى الأراضي المقدسة من يوم الثلاثاء

بنغازي 14 يوليو 2019 (وال)- ستُباشر يوم بعد غد الثلاثاء، في تسيير أولى رحلات حجاج الليبيين إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة، لأداء فريضة الحج لهذا العام.

هذا وستكون الرحلات بواقع ثلاث رحلات يوميًا من مدن : بنغازي، طرابلس، مصراتة، إلى أن تصبح بواقع رحلتين فقط يوميًا، كما ستكون هناك رحلة واحدة من مدينة طبرق، في حين سيتم نقل حجاج من المنطقة الجنوبية جوا في رحلات داخلية إلى مدينة طرابلس ومنها إلى الأراضي المقدسة.

ويتواصل تسييّر الرحلات إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، حتى الرابع من شهر أغسطس المقبل، كما سيتم إبلاغ حجاج بيت الله الحرام، بمواعيد انطلاق الرحلات عبر المشرفين بالتنسيقيات التابعين لها. (وال- بنغازي) أ ف/ ر ت

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