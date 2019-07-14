ملخص الطقس في ليبيا ليوم الأحد

بنغازي 14 يوليو 2019 (وال)- تشهد حالة الطقس في ليبيا اليوم الأحد، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي، وتوقع أن تنخفض اعتبارًا من يوم غد الأثنين، بينما تستقر على مناطق الشمال الشرقي، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة على الدواخل ومناطق الجنوب.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

طقس مشمس والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (36 -40) درجة مئوية تصل في الدواخل (44) درجة مئوية وتنخفض درجات الحرارة اعتبارا من غدا الاثنين.

بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده

طقس مشمس الى قليل السحب والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح ما بين (30 – 34) درجة مئوية اما على الدواخل (41) درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

طقس مشمس والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (42 – 47) درجة مئوية.

الكفرة – تازربو – السرير

طقس مشمس والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (41 – 44) درجة مئوية. ( وال – بنغازي ) ر ع / ر س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال