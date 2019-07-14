إنقاذ 53 مهاجرا غير قانوني شمال صبراتة

أعلنت البحرية الليبية، إنقاذ ثلاثة وخمسين مهاجرا غير قانوني، كانوا على متن قارب مطاطي في البحر المتوسط، على بعد حوالي أربعين ميلا شمال صبراتة.

وأوضح مكتب الإعلام بالبحرية الليبية في بيان له، أن عملية الإنقاذ نفذها الزورق “تليل” التابع لدورية مصفاة الزاوية، مشيرا إلى أن من بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم عشر نساء، وطفلا واحدا، وأنهم من جنسيات إفريقية مختلفة.

وأكد المكتب تسليم المهاجرين لمركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بعد تقديم المساعدات الإنسانية والطبية فور وصولهم إلى نقطة إنزال حرس السواحل بميناء مصفاة الزاوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا