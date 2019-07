أوباري تعمم بالقبض على “نبّاش” قبور

طالب الأمن المركزي فرع أوباري سكان المدينة وباقي مناطق وادي الحياة بتزويدهم بأي معلومة عن أماكن الأشخاص الذين يمارسون أعمال السحر والشعوذة فى المنطقة بعد ورود معلومات عن شخص يقوم بنبش القبور لأغراض الشعوذة .

وقال مصدر من الأمن المركزي بأن المشتبه به تعود جنسيته لدولة غانا، ويلجأ إلى نبش القبور لإستخراج أجزاء من جثث حديثة لأستعمالها في جرائمه.

وأكد المصدر الأمني أن المطلوب شوهد في منطقة الغريفة كآخر نقطة بلغ عنها قبل أن يختفي مرة أخرى عن الأنظار وهو ما يستدعي تعاون المواطنين من أجل القبض عليه.

