“النواحي الأربعة” تستنكر تفجيرات الهواري

استنكرت الغرفة الأمنية النواحي الأربعة العمل الإرهابي الذي طال مقبرة الهواري بمدينة بنغازي

وأوضحت الغرفة في بيان لها أن هذا العمل يدل على الجبن والإرهاب والعمالة خدمة للأجندات الخارجية مؤكدة أن الجيش الوطني سوف يقوم بتطهير ليبيا من هذه الجماعات

الجدير بالذكر أن تفجيرا إرهابيا استهدف القوات الخاصة أثناء تشييع جثمان اللواء خليفة المسماري في مقبرة الهواري بمدينة بنغازي وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين.

وكان الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، قد قال في تصريحات سابقة إن 4 قتلى سقطوا إثر 3 تفجيرات استهدفت مشيعي جثمان اللواء خليفة المسماري في مقبرة الهواري، يوم الخميس الماضي .

وحمّل المسماري، في مؤتمر صحفي من بنغازي، تركيا مسؤولية التفجيرات لوجود رؤوس الإرهاب على أراضيها، كما وجه الاتهام مباشرة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لـ”صرفه الأموال على الإرهابيين”، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن قائد القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة كان حاضرا في المقبرة، إلا أنه لم يصب بأذى، كما لم يصب أي من ضباط القوات، مضيفا أن هناك قرارات مرتقبة لقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر بشأن التفجيرات.

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