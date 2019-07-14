تأمين ساحة تيبستي استعدادا للمظاهرات

بدأت الإدارة العامة للأمن المركزي وفرع الأمن المركزي بنغازي، بتأمين محيط ساحة تيبستى في بنغازي؛ وذلك استعدادا للمظاهرة التى ستخرج اليوم والتي تؤيد الجيش الوطني في حربه على الإرهاب.

وتعمل كل الأجهزة الأمنية جنبا إلى جنب من أجل الحفاظ على أمن المواطن، خلال تأمين المظاهرة السلمية التي ستنطلق اليوم، إضافة إلى الحفاظ على مداخل ومخارج محيط تيبستي وتأمينه بالكامل إضافة إلى تيسير حركة المرور وتنظيم حركة المواطنين.

وكانت بنغازي قد تعرضت لتفجير إرهابي الأسبوع الماضي أثناء تشييع جنازة اللواء خليفة عمر المسماري في مقبرة بنغازي والتي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر من المشيعين.

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