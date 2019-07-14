بلدي سرت يبحث توفير الأعلاف

ناقش عميد بلدية سرت مختار المعداني مدير عام الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف جمال جويلي ملف الأعلاف المحجوزة لدى الشركة منذ فترة طويلة وتناولوا أسباب تأخيرها نتيجة تغير سعر الأعلاف الصادر من المجلس الرئاسي.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس البلدي سرت عضو المجلس صالح عياده، واتفق المعداني وعيادة مع المدير العام للشركة الجويلي على ضروره مراعاة مربي المواشي في سرت الذين لم يتحصلوا على الأعلاف المدعومة منذ أكثر من أربع سنوات، وأكد الجويلي لعميد البلدية على وضع الحلول المناسبة لإزالة العراقيل التي تواجه مربي سرت لافتا إلى أن منتجات شركة المطاحن ستكون قريبا في البلدية دون تحميل أي مصاريف للنقل عليها.

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