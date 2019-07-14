انطلاق اختبارات المفتشين التربويين في تراغن

انطلق في قاعات مدرسة تراغن للتعليم الأساسي بنين الشق الثاني لامتحانات المقابلة الشخصية للمتقدمين من المعلمين والمعلمات والبالغ عددهم 32 متثدما للحصول على إجازة التفتيش في مجال التعليم في عدد من التخصصات التعليمية والتربوية.

وللتقدم لهذه الامتحانات يتطلب أن ينطبق على المتقدم عدد من المعايير الفنية والتخصصية ليسمح له بالمشاركة فيها، كما أن اجتياز الامتحان يعقبه دورة متخصصة، ومن ثم امتحان شفوي، وباجتيازه ينضم الممتحن إلى هيئة التفتيش ضمن مصلحة التفتيش التربوي كمتابع ومقيم لأداء زملائه من هيئات التدريس في المؤسسات التعليمية.

وتأتي هذه الخطوة بمتابعة مباشرة من مدير فرع مصلحة التفتيش التربوي مرزق المكلف وإشراف مدير مكتب الخدمات التعليمية تراغن؛ من أجل عملية تعليمية أكثر فاعلية ولضمان أداء متميز لهيئات التدريس في مؤسسات التعليم الأساسي والمتوسط في بلدية تراغن.

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