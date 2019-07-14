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انطلاق اختبارات المفتشين التربويين في تراغن

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلق في قاعات مدرسة تراغن للتعليم الأساسي بنين الشق الثاني لامتحانات المقابلة الشخصية للمتقدمين من المعلمين والمعلمات والبالغ عددهم 32 متثدما للحصول على إجازة التفتيش في مجال التعليم في عدد من التخصصات التعليمية والتربوية.

وللتقدم لهذه الامتحانات يتطلب أن ينطبق على المتقدم عدد من المعايير الفنية والتخصصية ليسمح له بالمشاركة فيها، كما أن اجتياز الامتحان يعقبه دورة متخصصة، ومن ثم امتحان شفوي، وباجتيازه ينضم الممتحن إلى هيئة التفتيش ضمن مصلحة التفتيش التربوي كمتابع ومقيم لأداء زملائه من هيئات التدريس في المؤسسات التعليمية.

وتأتي هذه الخطوة بمتابعة مباشرة من مدير فرع مصلحة التفتيش التربوي مرزق المكلف وإشراف مدير مكتب الخدمات التعليمية تراغن؛ من أجل عملية تعليمية أكثر فاعلية ولضمان أداء متميز لهيئات التدريس في مؤسسات التعليم الأساسي والمتوسط في بلدية تراغن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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