شركة الكهرباء تعلن دخول الوحدة الرابعة بمحطة أوباري على الشبكة العامة

أعلن مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، عن دخول الوحدة الغازية الرابعة بمحطة أوباري الغازية على الشبكة، واستمرارها بالعمل دون توقف.

وفي بيان صادر عنه قال مجلس إدارة الشركة، إن حمولة الوحدة الرابعة بالمحطة والتي تم تشغيلها باستخدام النفط الخام، بلغ حجمها مئة وثلاثة وعشرين ميجاواط.

وأضاف مجلس إدارة شركة الكهرباء، أن الاختبارات التشغيلية لا تزال جارية على الوحدة الثالثة بمحطة أوباري، مما سيضيف أكثر من مئتين وخمسين ميجاواط على الشبكة، الأمر الذي سيؤدي إلى استقرار تزويدات الجنوب بالطاقة الكهربائية، وإعانة الشبكة العامة للكهرباء.

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