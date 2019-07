برلماني يكشف تفاصيل اجتماع «النواب» مع «الجمالي» في القاهرة

خاص المتوسط:

قال عضو مجلس النواب الليبي، علي السعيدي، إنَّ هناك اجتماعًا اليوم، في أحد فنادق القاهرة بين أعضاء مجلس النواب ومبعوث الجامعة العربية لدى ليبيا، صلاح الدين الجمالي، وذلك للبحث عنْ دعم حقيقي يرفع قرار حظر التسليح عن الجيش الليبي.

وأضاف السعيدي، خلال تصريحاتٍ صحافية لصحيفة «المتوسط»، أنَّ اجتماعات أعضاء مجلس النواب في القاهرة أكدت على أنَّ دولة مصر على الحياد في الملف الليبي، وأنها مع استقرار ليبيا، وأنه لا أحد يستطيع أن يُزايد على دولة مصر الشقيقة.

وتابع السعيدي، أنَّ أزمة ليبيا قضية أمنية بامتياز، وأنَّ الأمن في ليبيا في أيدي جماعة متطرفة منذ عام 2011 مطلوبة محليًا ودوليًا، وهيَّ من تمتلك القرار الأمني والسياسي في ليبيا.

