السعيدي: ليبيا تعيش اليوم مرحلة مفصلية وتعاني في ظل إنتشار التطرف والإرهاب

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن ما يقارب 55 من أعضاء المجلس وصلوا إلى العاصمة المصرية القاهرة تلبية لدعوة موجهة من البرلمان المصري.

السعيدي أوضح في تصريحات خاصة لقناة “218NEWS” أمس السبت أن الأعضاء اجتمعوا مع برلمانيين مصريين في مقر البرلمان المصري لبحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وأيضاً التشظي الحاصل في مجلس النواب.

وبيّن السعيدي أن الأعضاء سيجتمعون اليوم الأحد في مقر الجامعة العربية في إطار تقريب وجهات النظر ومحاولة إعادة مجلس النواب إلى الواجهة ، مشيراً إلى أن هذه الجهود المصرية تسعى إلى إثبات أن الجانب المصري يقف سياسياً على مسافة واحدة من كل الأطراف.

وفي سياق متصل ، أكد السعيدي في تصريحات خاصة لصحيفة “اليوم السابع” المصرية على الدور الداعم للشعب الليبي ، لافتًا إلى أن بلاده تعيش مرحلة مفصلية وتعاني فى ظل إنتشار التطرف والإرهاب في ربوع البلاد وتضرر عدد من دول الجوار الليبي وخاصة مصر،مشيرًا إلى أن ليبيا على مشارف مرحلة مفصلية لإعادة البلاد وعودة العلاقات المتميزة مع الجامعة العربية وعدد من الدول الشقيقة.

ولفت السعيدي إلى أن مصر لها دورًا كبيرًا في مكافحة الإرهاب على كافة الأصعدة ، موضحاً أنه لا يمكن إنكار مساعدة مصر لليبيا فى مكافحة الإرهاب والتطرف.

كما أشار إلى أن حضور النواب الليبيين إلى القاهرة هدفه الاستماع لنصيحة الأشقاء المصريين الذين لهم دراية كبيرة فى العمل البرلماني والديمقراطي ، مضيفًا:” ليبيا لا تزال فى بداية الطريق الديمقراطي وأنا متفائل بالاجتماعات التشاورية للنواب فى القاهرة”.

وعن الأوضاع فى جنوب ليبيا، أكد عضو مجلس النواب تردي الأوضاع المعيشية بسبب سيطرة مليشيات على قرارات ليبيا بسبب فشل المجلس الرئاسي فى تحسين الخدمات بالبلاد منذ توليه زمام الأمور فى ظل تحكم جماعات إرهابية وخاصة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة التى تسيطر على مقدرات الشعب الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية