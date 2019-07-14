مفوضية مُرشدات بنغازي تُطلق حملة تثقيفية لحجاج بيت الله الحرام

بنغازي 14 يوليو 2019 (وال)- أطلقت مفوضية كشاف ومرشدات بنغازي، حملة تثقيفية لحجاج بيت الله الحرام، تحت شعار “حاج مثقف” للعام الرابع على التوالي.

هذا وتشرف على الحملة التي انطلقت أمس السبت، بإعداد وتنظيم الفرقة الثالثة دليلات في مفوضية بنغازي للكشافة والمرشدات، وذلك بتقسيم برنامج الحملة إلى 4 جلسات إرشادية.

وتضمنت الجلسة الأولى إلقاء محاضرة توعية حول كيفية تفادي الغضب، والتي قدمها القائد الكشفي محمد الشويهدي، كما شملت الجلسة الثانية إعطاء مجموعة من الإرشادات العامة، أثناء التنقل لتأدية مناسك الحج وكيفية إعداد الحقيبة, قدمها كل من القائد حفيظ جبر، والقائدة وفاء الحصادي.

وتضمنت الجلسة الثالثة التي قدمها الدكتور المتخصص عوض القويري، والتي تضمنت تقديم حزمة من النصائح الصحية والغذائية لمرضى الضغط والسكري، وكيفية محافظتهم على صحتهم العامة.

ومن الناحية الدينية، قام الشيخ غيث البرغثي في الجلسة الرابعة للحملة التثقيفية بتعليم الحجاج، من خلال ارتداء ملابس الإحرام، مع توضيح موجز وعملي لمناسك الحج.

وشمل برنامج الحملة أيضًا عروضًا مرئية حول تأدية مناسك الحج, وفتح باب للنقاش وطرح الأسئلة، والإجابة عليها من قبل المتخصصين وتوزيع الكتيبات الإرشادية على الحجاج. (وال – بنغازي) أ ج/ ر ت

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