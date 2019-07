خاص المتوسط:

قال عضو مجلس النواب، علي السعيدي، إنَّ مجلس النواب بقيادة المستشار، عقيلة صالح، هوَ المعني بتشكيل حكومة وحدة وطنية، هدفها إعادة الاستقرار ودعم الجيش الليبي لحماية الحدود، بالإضافة إلى إعادة النظر فيما يُسمى بمشروع الدستور من خلال تشكيل لجنة تُعيد النظر في بعض القوانين الموجودة في الدستور.

وأشار السعيدي، خلالَ تصريحاتٍ صحافية خاصة لصحيفة «المتوسط»، أنَّ المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، خرجَ عن المهمة التي جاء من أجلها لدولة ليبيا والمتمثلة في إعادة الاستقرار للدولة، موضحًا أنَّ «البعثة الأممية» لا تُريد الاستقرار لليبيا في الوقت الراهن لكونها عملت على دعم الإسلام السياسي منذ عام 2012 حتى تاريخ اليوم، وذلك في اعتقاد المجتمع الدولي المتمثل في أمريكا وبريطانيا، بأنَّ الإسلام السياسي هو الشريك الحقيقي لديهم، وهذا مفهوم خاطئ.

وبشأن أحداث طرابلس، لفت السعيدي، إلى أنَّ قضية الأشهر انتهت، ونحنُ الآن نتحدث على أيام لإنهاء العمليات العسكرية في طرابلس بعد تطهيرها من الميليشيات المسلحة.

The post «السعيدي»: مهمة «غسان سلامة» انحرفت عن مسارها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية