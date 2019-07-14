دورة تدريبية حول حماية المهاجرين في غدامس

أقيمت بمدينة غدامس دورة تدريبية حول حماية المهاجرين والمعرضين للخطر، والعمل على استقرار المجتمعات المحلية في ليبيا، وذلك برعاية وكالة الأمم المتحدة للهجرة والاتحاد الأوروبي.

الدورة التي دامت ثلاثة أيام، استهدفت أفرادا من شرطة المنفذ الحدودي، وحرس الحدود التابع للقيادة العامة، وقسم الهجرة غير الشرعية فرع درج.

وحسب تصريح آمر المنفذ الحدودي، عبد الفتاح باباهو، لقناتنا، فقد تم اختيار ثلاثة منافذ في ليبيا، وهي منفذ مساعد الحدودي، ورأس اجدير، وغدامس، لتنفيذ هذه الدورة، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تقديم كل ما يتعلق بالإسعافات الأولية للمهاجرين، خاصة في حالات المرض أو العطش في الصحراء، وكيفية التعامل مع الجثث.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا