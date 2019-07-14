رئيس الحكومة المؤقتة يزور جمعية الهلال الأحمر الليبي في بنغازي

بنغازي-العنوان

استقبل الأمين العام بجمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي، بمقر الأمانة العامة بمدينة بنغازي، رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني وبرفقته رئيس المجلس التسييرى ببلدية بنغازي صقر بوجواري.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية، عقد الأمين العام، اجتماعا مع رئيس الوزراء، اطلع من خلاله على الأعمال التي تقوم بها الجمعية بكافة فروعها في ليبيا، وكذلك الجهود المبذولة من قبل المتطوعين، في التخفيف من المعاناة الأنانية في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.

وأكد الأمين العام على مبادئ الجمعية السامية، التي تعمل بها وأبرزها الحياد، وأن دور الجمعية هو مساند السلطات المحلية في كل ليبيا.

كما تم من خلال الزيارة، عـرض مرئي للتصاميم الجديدة لمقر الأمانة العامة بطراز حديث، والذي تعرض في وقت سابق للدمار والاتلاف.

ومن جهته أبدى رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة، استعداده بالمساهمة في عمليات الصيانة للمقر الرئيسي للجمعية ولما له من رمزية تاريخية لدى متطوعي ليبيا.

كما أعرب الثني عن امتنانه واعتزازه بعمل الهلال الأحمر الليبي، وقدم الشكر والتقدير لدوره الكبير البارز، خصوصا في الأزمات التي مرت بها بعض المدن في ليبيا وآخرها مدينة غات.

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