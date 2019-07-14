سرت.. إعادة افتتاح المركز الصحي رقم 3

احتفل المجلس البلدي سرت، اليوم الأحد بإعادة افتتاح المركز الصحي رقم 3 بعد اتمام مراحل الصيانة العامة للمركز.

وحضر حفل الافتتاح عميد بلدية سرت مختار المعداني ومدير ادارة الشؤون الادارية والمالية بقطاع الصحة سرت ومدير المركز الصحي رقم 3 ومدير مركز الرعاية الصحية الاولية سرت وعدد من اعيان المنطقة، وعدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وقال مدير مكتب الاعلام ببلدية سرت، إن الحضور قاموا بجولة داخل الاقسام الطبية والمختبر الطبى وعيادة الاسنان والصيدلية والعيادات الطبية باطنة ونساء واطفال

واستمع عميد البلدية خلال تجولة بالعيادات الطبية إلى بعض الملاحظات التى قدمها عدد من الاطباء تتعلق ببعض الاحتياجات والمستلزمات الطبية وبعض الامور الفنية.

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