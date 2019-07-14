إيرادات ليبيا من الضرائب والجمارك عند مستواها في العام 2000

كشف تحليل بيانات النشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات الفعلية غير النفطية للميزانية العامة العام الماضي بلغت 2.43 مليار دينار، موزعة إلى إيرادات الضرائب بواقع مليار و 63 مليون دينار، و449 مليون دينار من الرسوم الجمركية و نحو 922 مليون دينار إيرادات أخرى لم توضحها النشرة.

لكن بمقارنة بيانات وأرقام النشرة يتضح أن تلك الإيرادات ظلت عند مستواها تقريبا الذي كانت عليه قبل 18 عاما، عندما بلغت 2.45 مليار دينار في العام 2000.

ومع أن الإيرادات غير النفطية سجلت طفرة في العام 2008، حين بلغت 8.32 مليار دينار بزيادة تصل إلى 76.2 % عما كانت عليه في العام السابق (4.72 مليار دينار)، إلا أنها ظلت في تناقص مستمر بنسبة 22.7% في العام التالي، وبنسبة 10% في العام 2010، ثم بنسبة 83 % في العام 2011 لتهبط إلى أقل من مليار دينار.

وفي العام 2012 قفزت الإيرادات غير النفطية إلى 3 مليارات و199 مليونا، لكنها تراجعت في العام التالي إلى 2.98 مليار دينار، ثم إلى حوالي 1.56 مليار دينار في العام 2014، لتشهد هذه الإيرادات تذبدبا وصل في العام الماضي إلى مليارين و 435 مليون دينار وهو ما يقارب مستواها في العام 2000 أي قبل 18 عاما.

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