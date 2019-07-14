بليحق لبوابة افريقيا: النواب المجتمعون في القاهرة توافقوا على هذه النقاط

أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن النواب المجتمعون في القاهرة توافقوا على عدد من الثوابت.

وقال بليحق في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية إن النواب أكدوا على وحدة التراب الليبي وأكدوا على شرعية مجلس النواب، مشددين على أن أي حل سياسي يجب أن يأتي من مجلس النواب مع التأكيد على مدنية الدولة.

ولفت بليحق إلى أن النواب البالغ عددهم80برلمانيا يواصلون اليوم الاحد الاجتماعات التي بدأت أمس السبت لتقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية بهدف إيجاد حلول لها تنعكس إيجابا على ليبيا.

وحول جلسات النواب التي عقدت في مدينة طرابلس قال بليحق إنها ليست جلسات وانما هي اجتماعات ل23نائب منهم 10لم يؤدوا اليمين القانونية، وبشأن سبب اجتماع النواب في مصر قال إنه جاء بموجب دعوة من مصر الحريصة على أمن ليبيا ووحدتها في سبيل تقريب وجهات النظر.

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