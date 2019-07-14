تعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة

طرابلس-العنوان

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة اليوم على مناطق شمال غرب البلاد، ويشهد غدا انخفاض ملحوظ ومتوقع على المناطق الممتدة من رأس أجدير حتى طرابلس، بحسب النشرة الصادر عن المركز.

ويشمل الانخفاض باقي المناطق في فترة المساء، ويستمر الاعتدال إلى نهاية الأسبوع، بينما ترتفع الحرارة غدًا على مناطق الشمال الشرقي، ويبقى الوسط والجنوب كما هو عليه.

وتشهد مناطق رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة سماء صافية والرياح ستكون جنوبية خفيفة الى معتدلة السرعة، تتحول بعد الظهر الى شمالية شرقية على المناطق الساحلية معتدلة السرعة، بينما تكون جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة غدا أحيانا، مثيرة للأتربة والغبار مع هبوط في الرؤية على بعض هذه المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 42 و48 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدًا على المناطق الممتدة من راس اجدير حتى طرابلس، ويشمل الانخفاض باقي المناطق في المساء وتستمر الحرارة معتدلة حتى نهاية الاسبوع.

وفي مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب، واحتمال ظهور شبورة مائية أخر الليل والصباح الباكر على إجدابيا وبنغازي.

والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون غدًا جنوبية إلى جنوبية غربية، تتحول يوم الثلاثاء إلى غربية فشمالية غربية معتدلة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 35 و41 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعا ملحوظا غدًا على أغلب المناطق وتنخفض يوم الثلاثاء، بينما تبقى معتدلة نسبياً على أقصى الساحل الشرقي.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدًا الإثنين إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 42 و48 درجة مئوية.

أما في الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 41 و45 درجة مئوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية