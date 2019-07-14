مصلحة الجوازات تجهز 16 ألف جواز سفر خاص بالمنطقة الشرقية

طرابلس-العنوان

أكد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد “جمعة غريبة” أنه تم تجهيز 16 ألف جواز سفر خاص بفرع جوزات المنطقة الشرقية سيتم تسليمها قريبا للمواطنين.

أوضح غريبة في تصريح له مطلع شهر أبريل الماضي أن أسباب إيقاف إصدار جوازات السفر كان لسعي المصلحة لتطوير نظام إصدار جواز السفر المقروء آلياً بالإضافة إلى إنتاجية طابعات جواز السفر.

وكان غريبة قد أصدر تعليماته إلى رؤساء المكاتب والفروع والأقسام بمصلحة الجوازات والجنسية في أبريل الماضي بإيقاف إصدار جوازات السفر واقتصار إصدارها على الحالات ذات الطابع الاستعجالي مثل الحالات المرضية وغيرها، إلى حين تمكن المصلحة من تطوير النظام وتحسين أدائه.

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