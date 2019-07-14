“مُلتَحُونَ” مجهولون يقتلون شخصا ويصيبون آخرا في أوباري

عثر عناصر الأمن في أوباري على جثة مواطن ليبي مقتول في الطريق الواصل بين غات وأوباري.

وقال مصدر أمني أنه بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين بوجود جثة على جانب الطريق الواصل بين غات وأوباري، توجه عناصر من الأمن المركزي أوباري لعين المكان للتحقق من الحالة.

وأكد المصدر أن رجال الأمن عثروا أيضاً على شخص آخر مصاب تم نقله إلى سبها بعد تلقي الإسعافات الأولية في مستشفى أوباري، حيث أفاد المصاب بأن ملتحين استوقفوهم على الطريق وقاموا بإطلاق النار عليهم ولاذو بالفرار.

وكان عناصر من مكتب المباحث الجنائية أوباري قد بحثوا في وقت سابق في مدينة مرزق سبل التعاون الأمني المشترك مع نظرائهم في مكتب مرزق، حيث قال عن تلك الاجتماعات مدير مكتب المباحث الجنائية في أوباري في تصريح لـ218 إنه ناقش عدة قضايا ذات طابع مشترك في حدود نطاق المنطقتين مع قسم البحث الجنائي بمديرية أمن مرزق للحد من وقوع الجريمة، وأضاف أن المباحثات شملت كيفية تطوير مهمات العمل للكشف عن مسببي الجرائم بشكل دقيق وسريع وتسليمهم للعدالة حفاظا على سلامة المواطنين.

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