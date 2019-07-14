شركة الكهرباء: مجموعة مسلحة دخلت محطة تحويل الحرشة ومنعت طرح الأحمال

قالت الشركة العامة للكهرباء إنه بعد دخول وحدات التوليد بمحطة الزاوية للدورة المزدوجة، واستقرار الشبكة الكهربائية يوم الجمعة، قامت مجموعة مسلحة بالدخول إلى محطة تحويل الحرشة، وأعادت تشغيل جميع الخطوط المفصولة ومنعت طرح الأحمال.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها أمس أن ما قام به المسلحون نتج عنه انفصال المحولات بفعل الوقاية الذاتية الخاصة بها، مبينة أن إرجاع تشغيل الخطوط المفصولة دون الرجوع للمختصين قد يؤدي إلى عطلها وخروجها عن الخدمة بشكل نهائي، وأن ما قام به المسلحون أدى إلى انخفاض في التردد وحدوث إرباك في وحدات الإنتاج.

وناشدت الشركة في بيانها كافة الجهات الاعتبارية ضرورة التدخل السريع لحماية محطات التحويل والمشغلين، حتى يتسنى لها تسيير العمل اليومي، والقيام بعملية طرح الأحمال بطريقة متساوية على كافة المدن والمناطق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا