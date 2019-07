قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، “لا نريد أن تصبح الخرطوم مثل سوريا وليبيا والصومال”.

وأكمل حميدتي، أنه ” من الضروري القبض على كل المفسدين ومحاسبتهم وإرجاع كل الأموال المنهوبة إلى بنك السودان وإلا سيتم تحويلهم إلى سجن كوبر”.

وقال “حميدتي”، أن ” المجلس العسكري الانتقالي لم يقم بانقلابات، وهذا حديث خاطئ وغير صحيح.

