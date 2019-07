قيادي بالجيش: نستعد لدخول  وسط ميدان الشهداء بطرابلس

صرح العميد صالح بوحليقه ضابط عمليات اللواء 73 مشاة التابع للجيش، اليوم الأحد، أن القوات تستعد لدخول وسط ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس.

وأضاف بوحليقه ، في تصريحات صحفية له، أن “الجيش سيدخل في مرحلة جديدة ونصبح على أبواب ساحة شهداء الكرامة (ميدان الشهداء وسط طرابلس)”.

وأكمل، أن ” خطة استنزاف الجماعات المسلحة نجحت في محاولات عديدة لاحتلال نقطة تمركز لوحداتنا العسكرية في ما يزيد عن 37 معركة في العاصمة الليبية طرابلس”.

