اخبار ليبيا الان

قيادي بالجيش: نستعد لدخول  وسط ميدان الشهداء بطرابلس

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

صرح العميد صالح بوحليقه ضابط عمليات اللواء 73 مشاة التابع للجيش، اليوم الأحد، أن القوات تستعد لدخول وسط ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس.

وأضاف بوحليقه ، في تصريحات صحفية له، أن  “الجيش سيدخل في مرحلة جديدة ونصبح على أبواب ساحة شهداء الكرامة (ميدان الشهداء وسط طرابلس)”.

وأكمل، أن ” خطة استنزاف الجماعات المسلحة نجحت في محاولات عديدة لاحتلال نقطة تمركز لوحداتنا العسكرية في ما يزيد عن 37 معركة في العاصمة الليبية طرابلس”.

 

The post قيادي بالجيش: نستعد لدخول  وسط ميدان الشهداء بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك