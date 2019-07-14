انطلاق حملة لجنة الأطباء المختصين ببلدية انتلات البيضان

قامت لجنة من الأطباء المختصين، بحملة كشوفات طبية في بلدية انتلات البييضان، في إطار زياراتها إلى المناطق التي تفتقر للخدمات الصحية، بالإضافة إلى دعم المراكز الصحية بالمعدات والمستلزمات الطبية.

وبحسب مراسلنا فإن الزيارة تأتي بالتعاون مع برنامج منظمة الصحة العالمية، حيث قام الأطباء بالكشف والتشخيص لأهالي مناطق بلدية انتلات البييضان في تخصصات الباطنية والعيون والأطفال والجلدية .

هذا وثمن أهالي المنطقة هذه الخطوة التي جاءت في ظل ضعف الإمكانيات الصحية، وعدم وجود أطباء دائمين أو مناوبين بالمراكز الصحية في البلدية، الأمر الذي يكبدهم مشاق السفر إلى البلديات المجاورة للعلاج .

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