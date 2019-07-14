بالصور | مستشفى غات العام يكشف عن سبب الحريق الذي نشب بمخازن الأدوية

ليبيا – أعلن مستشفى غات العام أمس السبت عن السيطرة على الحريق الذي نشب بمخازن الأدوية ببلدية غات على الركن الغربي تحديداً وذلك نتيجة التماس كهربي تسبب في اشتعال النيران دون تسبب خسائر جسيمة.

مدير إدارة المخازن بمستشفى غات العام قال وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمستشفى إن الحريق أتلف كمية من الأدوية المنتهية الصلاحية وتسبب في تمزق الجدران المعدنية.

وأشارت إدارة المستشفى إلى أن تدخل الشباب المتطوعين ساهم في الحد من انشار حريق المخازن الرئيسية والحد من الخسائر.

وفي ذات السياق قال نائب مستشفى غات العام محمد الزنقاح إن الحريق الذي حدث بجزء من مخازن الأدوية بمستشفى غات ناتج عن ماس كهربائي وليس بفعل فاعل.

الزنقاح نوّه في تصريح لـ”بوابة الوسط” تابعته صيحفة المرصد إلى أن الأدوية التي تعرضت للحريق منتهية الصلاحية ولا تصلح للإستعمال.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية