وزارة الصحة المؤقتة تنظم لقاء عمل حول “الصحة النفسية أثناء حالات النزاع”

البيضاء 14 يوليو 2019 (وال)- نظمت وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية لقاء عمل تدريبي حول الصحة النفسية أثناء حالات النزاع في الرعاية الصحية الأولية.

هذا وقد أقيمت لقاء العمل بمركز التدريب ببلدية البيضاء، بهدف تقييم الوضع الحالي لخدمات الصحة النفسية في ليبيا، وكيفية تحسينها والنهوض بها في إطار مشروع تقوية الرعاية الصحية الأولية.

وقد أقيم لقاء العمل بحضور الناطق الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية في ليبيا الدكتور أحمد العليقي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بالوزارة عبد الوهاب بوشوق، وعدد من خبراء الصحة النفسية، ورؤساء الأقسام والمكاتب من الجهات ذات العلاقة بليبيا، والمهتمين بالشأن الصحي.

وتضمن لقاء العمل تقييم شامل للوضع الحالي، والتعرف على الاحتياجات الطارئة، والعمل على تطوير إستراتيجية وطنية، ضمن خطة قصيرة الأجل، لمواجهة مرحلة الأزمة وخطة طويلة الأمد، لتحسين خدمات الصحة النفسية، وذلك وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

ويهدف لقاء العمل لتأهيل أطباء الأسرة، لتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية. (وال- البيضاء) أ ع/ م ن/ ر ت

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