أكد عضو مجلس النواب طارق الجروشى، أن “الاجتماع التشاوري في القاهرة مهم للغاية، وذلك لبحث دور مجلس النواب الليبي في بناء الدولة الحديثة ووضع حد للتدخلات الخارجية”.

وأوضح الجروشي، في تصريحات صحفية له ، أن دور الدولة المصرية داعم للشعب الليبي وللبرلمان في ظل الأوضاع الراهنة”.

وانتقد الجروشي، التدخلات الخارجية لبعض الدول التي خارج الإقليم في الشأن الداخلي الليبي.

