هيأة رعاية أسر الشهداء والمفقودين تبحث سيّر العمل مع مصرف المركزي بالبيضاء

البيضاء 14 يوليو 2019 (وال)- عقد رئيس الهيأة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة عميد ركن غيث الشريدي، اجتماعًا مع مدير جناح الرقابة على المصارف الدكتور إدريس الأحيمر، ومدير إدارة الموارد البشرية ورئيس لجنة السيولة بالمصرف ليبيا المركزي البيضاء الأستاذ رمزي آلاغا.

هذا ويأتي الاجتماع بناء على تعليمات سيادة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، في إطار دعم شريحة أسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة، وتذليل كافة الصعوبات أمامهم.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيأة حمد المالكي إن الاجتماع تركز على بحث إشكالية المتعلقة ببعض المصارف، من فتح حسابات لأسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة، مما تسبب في عرقلة صرف المُنح أو الإعانات المقدمة من قبل الهيأة.

من جهته، قال مدير جناح الرقابة على المصارف الدكتور إدريس الأحيمر إن مصرف ليبيا المركزي – البيضاء، لن يدخر جهدًا في دعم هذه الفئات، التي قدمت الغالي والنفيس من أجل مشروع إقامة الدولة المدنية، التي يطمح إليها كل الليبيين الشرفاء.

وأكد الدكتور إدريس الأحيمر أن المصرف سيقوم بنشر تعميم، بخصوص ضرورة فتح حسابات لأسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة، وذلك وفقًا لكتاب صادر عن الهيأة العامة أو المكاتب التابعة لها في نطاق البلديات.

في المقابل، قال مدير إدارة الموارد البشرية رئيس لجنة السيولة بالمصرف ليبيا المركزي البيضاء الأستاذ رمزي آلاغا إنه سيتم تناول ملف الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة، مع السيد المحافظ السيد علي الحبري، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بدعم وحلحلة كافة الإشكاليات المصرفية المتعلقة بهذه الفئات، والتنسيق المشترك والمستمر مع الهيأة، باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل بملف رعاية أسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة.

وفي ختام اللقاء، نوه رئيس الهيأة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة عميد ركن غيث الشريدي لجهود المبذولة من قبل مصرف ليبيا المركزي، في خدمة هذه الأسر، وعلى رأسهم السيد محافظ ليبيا المركزي.

وطالب عميد ركن غيث الشريدي أسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة بالوقوف مع الهيأة، باعتبارها المظلة التي ترعى مصالحهم والتي لن تدخر جهدًا في الدفاع عن حقوقهم، وجلب مستحقاتهم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة والمسيّرة لعمل الهيأة. (وال- البيضاء) أ م/ ر ت

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