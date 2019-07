أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، أن البرلمان المصري استقبل أمس نحو 70 برلمانيًا ليبيًا يمثلون كافة أطياف الشعب الشقيق.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، أن “مصر لن تسمح بالعبث في أمن ليبيا من أي دولة بالمنطقة، أيا كانت”.

وأوضح عبد العال، أن “أي أحلام تراود بعض الدول هنا وهناك يتعين أن تفيق منها، فأمن ليبيا من أمن مصر وأيضا مصلحة ليبيا من مصلحة القاهرة”.

وأضاف عبد العال، ، أن مصر لن تسمح العبث بأمن ليبيا على الإطلاق، مشيرًا إلى أن “الشعب المصري يشعر دومًا بقرب طبيعي وفطري من الشعب الليبي بحكم الكثير من الاعتبارات والروابط المشتركة”.

وأكمل عبد العال، “نقول للشعب الليبي الشقيق مصلحة ليبيا من مصلحة مصر، وكذلك أمنها من أمن مصر، ومصر لن تتأخر أبدًا عن دعمكم فيما هو مطلوب لحفظ الأمن والنظام العام”.

ولفت رئيس البرلمان، إلى أن مجلس النواب يضع تحت تصرف الأشقاء في البرلمان الليبي ودون أي تحفظ، جميع امكانياته وخبراته لتطوير العمل فيه.

The post رئيس البرلمان المصري: لن نسمح بالعبث بأمن ليبيا من أي دولة بالمنطقة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية