شركة راس لانوف لتصنيع الغاز توضح أسباب انقطاع الكهرباء عن المدينة السكنية

قالت إدارة المرافق بشركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، إن انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة السكنية أمس كان بسبب عمليات إعادة تشغيل وحدات المرافق، والبدء في متابعة الوثوقية التشغيلية للمعدات، والتأكد من جهوزيتها، والاستعداد لتزويد المرافق اللازمة للوحدات اللاحقة، وأولها إعادة تشغيل مصنع البولي إثيلين.

وأضافت الشركة عبر منشور لها، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ كافة الخطوات التشغيلية اللازمة وصولا إلى تشغيل التوربينة، كما ستتم تغذية المجمع الصناعي والمدينة السكنية بالطاقة الكهربائية خلال الساعات القادمة، عن طريق وحدات المرافق، والاستغناء عن الشبكة العامة ما لم يحدث طارئ فني يستوجب غير ذلك.

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