“ديوان المحاسبة بالبيضاء”: هكذا تلاعب “الرئاسي” بشركة الخطوط الجوية الإفريقية

أكد ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب بمدينة البيضاء أنه “اكتشف تلاعب المجلس الرئاسي بشركة الخطوط الجوية الإفريقية وترحيل عدد (7) طائرات إلى دولة تونس ترتب عنه حرمان المواطنين من السفر داخل وخارج ليبيا بالإضافة إلى تكبد الشركة أموالا طائلة بالعملة الصعبة بدون وجه حق”.

وأضاف الديوان، أن ” شركة الخطوط الإفريقية تعمل بقرارات معدومة وباطلة صادرة عن المجلس الرئاسي غير الدستوري الذي أصدر القرار رقم (1058) لسنة 2017م بتشكيل جمعية عمومية للشركة وهو ما لا يجيزه له القانون”.

وأكمل ، أنه “ترتب على هذا التصرف خلق جسم إداري غير قانوني للجسم الإداري الحالي، حيث أنه سبق إنشاء فروع للشركة بالمناطق ومن بينها فرع المنطقة الشرقية الذي سبق إنشاءه بالقرار رقم (22) لسنة 2017م، غير أن قرار المجلس الرئاسي المشار إليه نص على تشكيل جمعية عمومية لا يختص قانونا بتشكيلها”.

وأضاف الديون ، أنه من جملة ما رتبه قرار الرئاسي المعدوم المخالفات التالية :

* تعمل الشركة حاليا بمجلس إدارة شكلتها الجمعية العمومية غير القانونية، وقد ثبت ذلك قضائيا بأحكام صادرة عن محكمة بنغازي ومحكمة طرابلس الابتدائيتين.

* ترحيل عدد (7) طائرات الى مطار قرطاج الدولي بدولة تونس وهو ما كلف الشركة أموالا طائلة بالعملة الصعبة كان يتعين النأي عنها واللجوء للاحتفاظ بها بمطار بنينا أو الابرق أو الكفرة وغيرها من المطارات الأمنة داخل الدولة الليبية وحرمان المواطنين من السفر داخل وخارج الدولة الليبية بهذه المناطق .

* ان عوائد وإيرادات الشركة في ظل الإدارة الجديدة التي نشأت بفعل قرار المجلس الرئاسي المعدوم بأن تم تحويل إيراداتها وعوائدها للإدارة العامة للشركة وحرمان المنطقة الشرقية منها، وهو ما دعا الديوان للعمل على مخاطبة المصارف بعدم الاعتداد بتوقيعات الإدارة الجديدة لكونها جاءت بالمخالفة للقانون .

