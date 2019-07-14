ديوان المحاسبة البيضاء: كشفنا تلاعب من قِبل الرئاسي بشركة الخطوط الجوية الإفريقية

ليبيا – أعلن ديوان المحاسبة البيضاء اليوم الأحد في تقريراً له عن وجود تلاعب من قِبل المجلس الرئاسي بشركة الخطوط الجوية الإفريقية وذلك بترحيل 7 طائرات إلى دولة تونس ماترتب عليه حرمان المواطنين من السفر داخل وخارج ليبيا بالإضافة إلى تكبد الشركة أموالاً طائلة بالعملة الصعبة بدون وجه حق.

ديوان محاسبة البيضاء أكد في تقريره الذي نشره عبر مكتبه الإعلامي تناوله لمراجعة حسابات شركة الخطوط الجوية الإفريقية ، لافتاً إلى أن شركة الخطوط الجوية تعمل بقرارات معدومة وباطلة صادرة عن المجلس الرئاسي الذي وصفته بـ” غير الدستوري ” الذي أصدر القرار رقم 1058 لعام 2017 بتشكيل جمعية عمومية للشركة وهو ما لا يجيزه له القانون.

وأوضح الديوان أنه ترتب على هذا التصرف خلق جسم إداري غير قانوني للجسم الإداري الحالي حيث أنه سبق إنشاء فروع للشركة بالمناطق ومن بينها فرع المنطقة الشرقية الذي سبق إنشاءه بالقرار رقم 22 لعام 2017 غير أن قرار المجلس الرئاسي المشار إليه نص على تشكيل جمعية عمومية لا يختص قانوناً بتشكيلها.

وكشف ديوان المحاسبة عن قيام الجمعية العمومية التي تم تشكيلها باتخاذ قرارات توصف قانوناً بـ”المعدومة” بإصدارها للقرار رقم 15 لعام 2019 بإلغاء نظام الفروع ومن بينها المنطقة الشرقية تلاه القرار رقم 22 لعام 2019.

ديوان محاسبة البيضا ذكر جملة من المخالفات المترتبة على قرار المجلس الرئاسي المعدوم والمتمثلة بأن تعمل الشركة حاليا بمجلس إدارة شكلتها الجمعية العمومية غير القانونية وقد ثبت ذلك قضائيا بأحكام صادرة عن محكمة بنغازي ومحكمة طرابلس الابتدائيتين.

وأوضح تقرير الديوان أن من بين مخالفات قرار الرئاسي ترحيل 7 طائرات الى مطار قرطاج الدولي بدولة تونس وهو ما كلف الشركة أموالاً طائلة بالعملة الصعبة كان يتعين النأي عنها واللجوء للاحتفاظ بها بمطار بنينا أو الابرق أو الكفرة وغيرها من المطارات الأمنة داخل الدولة الليبية وحرمان المواطنين من السفر داخل وخارج الدولة الليبية بهذه المناطق، وفقاً للتقرير.

وتحدث ديوان المحاسبة عن وجود تجاوزات في عوائد وإيرادات الشركة في ظل الإدارة الجديدة التي نشأت بفعل قرار المجلس الرئاسي المعدوم بأن تم تحويل إيراداتها وعوائدها للإدارة العامة للشركة وحرمان المنطقة الشرقية منها وهو ما دعا الديوان للعمل على مخاطبة المصارف بعدم الاعتداد بتوقيعات الإدارة الجديدة لكونها جاءت بالمخالفة للقانون .

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