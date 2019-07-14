شباب غات يخمدون حريقا بمخازن الأدوية

تنادى شباب مدينة غات من أجل مدينتهم ووطنهم لإخماد حريق نشب في الجناح الفني لمخازن الأدوية بالمستشفى الرئيسي بالمدينة.

وتمكن الشباب من إخماد الحريق الناتج عن إلتماس كهربائي، حيث هرعوا لمكان الحريق قبل وصول فرق الدفاع المدني ومسؤولي المستشفى وسيطروا عليه دون أي تدخل من هيئة السلامة الوطنية.

وقد سبق أن تعرضت مخازن الأدوية قبل شهر، للفيضان الذي اجتاح مدينة غات وتمكن مسؤلوها من إخراج ما أمكن من أدوية واليوم أصاب الحريق جناح الجانب الفني الخاص بالتكييف المركزي ليزيد من معاناة سكان المدينة المنكوبة ويضاعف من المخاطر المحدقة بهم.

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