اخبار ليبيا الان

شباب غات يخمدون حريقا بمخازن الأدوية

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تنادى شباب مدينة غات من أجل مدينتهم ووطنهم لإخماد حريق نشب في الجناح الفني لمخازن الأدوية بالمستشفى الرئيسي بالمدينة.

وتمكن الشباب من إخماد الحريق الناتج عن إلتماس كهربائي، حيث هرعوا لمكان الحريق قبل وصول فرق الدفاع المدني ومسؤولي المستشفى وسيطروا عليه دون أي تدخل من هيئة السلامة الوطنية.

وقد سبق أن تعرضت مخازن الأدوية قبل شهر، للفيضان الذي اجتاح مدينة غات  وتمكن مسؤلوها من إخراج ما أمكن من أدوية واليوم أصاب الحريق جناح الجانب الفني الخاص بالتكييف المركزي ليزيد من معاناة سكان المدينة المنكوبة ويضاعف من المخاطر المحدقة بهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك