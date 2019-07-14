تعزيز دور المرأة في تراغن

انتظمت في منطقة “فنقل” بمسرح المدرسة الثانوية جلسة حوارية تحت عنوان المجالس البلدية الواقع والمأمولأدارت محاورها عضو المجلس البلدي تراغن مبروكة القماطي.

وقد منحت الجلسة انطباعا عن رغبة جادة من المرأة للمشاركة الرسمية والمجتمعية في قادم الأيام من مساهمة إيجابية في بناء المجتمع ومؤسسات الدولة الرسمية.

وكان من بين أهم توصيات الجلسة، تكثيف التوعية حول المجالس البلدية من حيث الواقع والمأمول، وكيفية مواجهة مصاعب المرحلة القادمة والمشاركة المجتمعية لتحسين أداء المجالس البلدية.

وجاءت هذه الجلسة تلبية لرغبة عدد من الموظفات وناشطات العمل المدني في بلدية تراغن، ومرشحتين لخوض انتخابات النسخة الثانية من انتخاب المجلس البلدي عن فئة المرأة؛ للتعرف على آلية عمل المجالس البلدية في إطار القانون المنظم للعمل البلدي في ليبيا.

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