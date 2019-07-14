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قيادة الجيش الوطني تحذر المدنيين في طرابلس

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت القيادة العامة للجيش الوطني أهالي العاصمة أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد بقدر الإمكان عن مناطق الاشتباكات والمواقع التي تتمركز فيها قوات الوفاق.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها الرسمية على فسيبوك أن المناطق التي يجب ألا يقترب منها المواطنون في طرابلس هي صلاح الدين والهضبة.

وكان اللواء أحمد المسماري قد أوضح في مؤتمر سابق أن قوات الجيش تنتظر أوامر القيادة العامة لدخول طرابلس بعد الاستعدادات التي أجرتها، والتجهيزات العسكرية للكتائب المدرعة والفصائل الأخرى في الجيش الوطني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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