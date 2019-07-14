اخبار ليبيا الان

درديرة: معركة استعادة غريان بدأت صباح اليوم

تم النشر منذُ ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال آمر لواء برق النصر عبدالمنعم درديرة في إدراج على صفحته بفيسبوك أن قوات الجيش بدأت صباح اليوم معركة استعادة مدينة غريان دون الخوض في تفاصيل الاقتحام أو المحاور التي يتقدم منها الجيش.

وجاء حديث درديرة في وقت أعلن فيه المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن سلاح الجو نفذ ضربات مركزة في مدينة غريان، ومحيطها.

وأوضح المركز أن الضربات استهدفت تجمعا لآليات مسلحة وعتادا عسكريا تابعا لـ” ميلشيا أبوعبيدة الزاوي”، وكبدته خسائر كبيرة، وأن سيارات الإسعاف لم تتوقف منذ تنفيذ الضربات من قبل سلاح الجو التابع للجيش الوطني والتي استهدفت مخزنا للذخيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • غريان مقبرة الخوان حفروا قبرورهم بايديهم عندما قابلوا الاحسان بالغدر والخيانة وكان بالامكان ملاحتهم امنيا من اول يوم ولكن الجيش الوطنى التزم بالعهود مع المشايخ والاعيان من خوان لا عهد لاهم ولامان وسحقهم اصبح حتميا بعد رفع الغطاء الاجتماعى عنهم والمتغطى باردوغان غريان قصدى عريان فهو فى اسوأ حالاته وينتظر عقوبات امريكية واوربية قاسية بعد ان ارتمى فى احضان بوتن الذى يكره الاخوان وتعتبر بلاده انهم جماعة ارهابية وقد يتخلص منهم لانهم وش فقر عليه او يبيعهم لمن يدفع اى ثمن وبداية تحوله رايناها مع اللاجئين السوريين فى اسطنبول وغدا ضد الكلاب المسعورة هناك قبل ما يفعلها عمدة اسطنبول ويصبح بطلا قوميا فى تركيا

    رد