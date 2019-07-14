درديرة: معركة استعادة غريان بدأت صباح اليوم

قال آمر لواء برق النصر عبدالمنعم درديرة في إدراج على صفحته بفيسبوك أن قوات الجيش بدأت صباح اليوم معركة استعادة مدينة غريان دون الخوض في تفاصيل الاقتحام أو المحاور التي يتقدم منها الجيش.

وجاء حديث درديرة في وقت أعلن فيه المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن سلاح الجو نفذ ضربات مركزة في مدينة غريان، ومحيطها.

وأوضح المركز أن الضربات استهدفت تجمعا لآليات مسلحة وعتادا عسكريا تابعا لـ” ميلشيا أبوعبيدة الزاوي”، وكبدته خسائر كبيرة، وأن سيارات الإسعاف لم تتوقف منذ تنفيذ الضربات من قبل سلاح الجو التابع للجيش الوطني والتي استهدفت مخزنا للذخيرة.

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