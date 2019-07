” الكهرباء”: ننتج 5000 ميغاوات ونحتاج إلى 7000 وأغلب المحطات متوقفة

عقد رئيس مجلس الادارة بالشركة العامة للكهرباء “عبد المجيد حمزة”، اليوم الأحد، مؤتمر صحفي، بالمركز الإعلامي لديوان رئاسة الوزراء،

واوضح “حمزة” ، أن المشكلة ليست جديدة وهي متجددة خاصة خلال فترات الذروة في فصلي الصيف والشتاء، مشيرا إلى أن ما هو متاح من الطاقة الكهربائية أو ما ينتج من الطاقة لا يكفي حاجة المواطن في الفترات المشار إليها.

وأضاف أن ما هو متاح حاليا من انتاج الطاقة يصل الى 5000 ميغاوات في حين أن المطلوب هو انتاج 7000 ميغاوات، مؤكدا أن أغلب المحطات المتعاقد عليها في الفترة الماضية متوقفة حاليا بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها بلادنا.

وأكد “حمزة” على أن هناك جهود تبذل لإمكانية عودة الشركات الاجنبية التي كانت تقوم بتنفيذ المشاريع التي تفوق 5000 ميغاوات لاستكمالها، مؤكدا أن المهندسين والفنيين الليبيين تمكنوا من تشغيل الوحدة الرابعة من محطة اوباري بالنفط الخام، وأنها ستدخل الخدمة بكامل قدرتها في سبتمبر القادم، وستسهم في معالجة العجز في الشبكة العامة.

وسلط المسؤولين الضوء خلال المؤتمر، على عدد من المشاريع التي ستحافظ على وصول الخدمة للمواطن في حالة توفر الظروف المناسبة وعودة الشركات المنفذة، ومنها محطة غرب طرابلس 1400 ميغاوات، محطة غرب طرابلس الغازية 650 ميغاوات، تطوير محطة مصراته 600 ميغا وات، محطة سرت البخارية 1400 ميغا وات، بالإضافة إلى مشروع شرق طبرق 740 ميغا وات، ومشروع تحويل الزاوية 250 ميغا وات، وهي مشاريع تنتظر المقاول المنفذ، مشيرين إلى قرب عودة شركتين لتنفيذ مشروع 1300 ميغا وات.

وحول عملية طرح الأحمال، أكد المسؤولين أنها تأتي للمحافظة على الشبكة العامة، وأن هناك تواصل مستمر مع الحكومة لتقديم العون للشركة لاستكمال الخطط الموضوعة، وتمويل المشروعات.

ودعا مسؤولي الشركة العامة للكهرباء البلديات في أنحاء ليبيا، للتعاون مع الشركة في الحد من الاستهلاك خاصة للجهات العامة، والمشاريع الخاصة للمواطنين خلال هذه الفترة.

