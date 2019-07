التقى السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة.

وأعلنت السفارة الإيطالية، في تغريدة لها على تويتر، أن ” اللقاء ناقش العلاقات الثنائية العميقة والمتعددة الأوجه بين إيطاليا وليبيا . “

