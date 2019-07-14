المحجوب: القوات المسلحة تقف على مشارف طرابلس وستدخلها في أي لحظة

ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب إن الضربات الجوية في محاور القتال بالعاصمة طرابلس لازالت مستمرة مع التركيز على الضربات الجوية المباشرة لما تبقى من المليشيات في كافة المحاور سواء في عين زارة أو وادي الربيع و منطقة العمليات غريان.

العميد المحجوب لفت خلال مداخلة عبر الأقمار الصناعية في تصريح لقناة”ليبيا الحدث” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هذه العمليات شهدت تأثيرات مباشرة سواء بالعديد من الضربات المباشرة للآليات التي تم تدميرها أو لمن لقي مصرعهم من المجموعات، مشدداً على أن سلاح الجو يجوب الأجواء في كافة المنطقة الغربية هي منطقة العمليات مع التركيز على منطقة عمليات غريان.

وأشار إلى أن الضربات كانت مباشرة حيث تم إستهداف البوابات التي تتواجد فيها المليشيات، مؤكداً أن القوات المسلحة تقف على مشارف طرابلس وستدخلها في أي لحظة خاصة بعد السيطرة على كافة المحاور وعدم وجود أي مقاومة من هذه المليشيات.

وتابع مضيفاً:” هناك كلمة لا بد منها لأهالي غريان بالذات المليشيات مسألة وضع الأسلحة داخل البيوت و تخزينها ننصح كل المواطنين بتجنبها لسبب مباشر و هو عند دخول القوات المسلحة ونأمل أن يكون بطريقة لا تؤدي لإلحاق أي ضرر بالمدينة لتفادي أي عمليات إنتقامية لأن ذلك غير مسموح به حتى لا يتفاقم ما زرعه الإرهاب الذي يسعى لزرع نباتات خبيثة تضرب النسيج الإجتماعي”.

المحجوب علق على التفجير الذي وقع في مقبرة الهواري أثناء جنازة آمر القوات الخاصة سابقاً اللواء خليفة المسماري مبيناً أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة عبدالرازق الناظوري باشر بالتحقيقات بناء على طلب من القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر حيث أصدر تعليمات بإيقاف رؤساء الأجهزة الأمنية بالكامل رهن التحقيق.

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