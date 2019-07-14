مصادر: مدخل غريان الجنوبي والكليبة تحت سيطرة الجيش الوطني.. وهذه اخر التطورات

قالت مصادر مطلعة أن قوات الجيش الوطني سيطرت على مدخل مدينة غريان الجنوبي والكليبة.

وقالت المصادر أن القوات المسلحة تتقدم في مدينة غريان وسيطرت ايضاً على بوابة القضامة.

وقالت المصادر أن اهالي مدينة غريان الرافضين لسيطرة مسلحي الوفاق يساندون القوات المسلحة.

ونفت المصادر دخول الجيش إلى غريان، وأن اصوات الرماية تسمع في منطقة المغاربة بالمدينة.

وأكدت المصادر أن اللواء مبروك سحبان اعطيت له كل الصلاحيات لبدء عملية اقتحام مدينة غريان.

واشارت المصادر إلى أن قائد مسلحي الوفاق في غريان ناصر شطيبه قد أصيب وتم نقله الي مصحة في سوق الجمعة.

وكان آمر لواء برق النصر عبدالمنعم درديرة قد أكد في إدراج على صفحته بفيسبوك أن قوات الجيش بدأت صباح اليوم معركة استعادة مدينة غريان دون الخوض في تفاصيل الاقتحام أو المحاور التي يتقدم منها الجيش.

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