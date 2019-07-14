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“تجارة طرابلس” تُحدد موعد انتخاباتها

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس لكافة منتسبيها عن موعد انطلاق الانتخابات للمرحلة الثانية.

وبحسب ماورد في الموقع الرسمي للغرفة، فإن الانتخابات ستكون يوم 21 من الشهر الجاري، بإشراف اللجنة العليا المشكلة بقرار سابق من وزير الاقتصاد والصناعة مطلع العام الجاري.

يشار إلى أن الغرفة قد أجلت في ابريل الماضي انتخاباتها بحسب محضر اجتماع الجمعية العمومية.

وكان رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بمدينة طرابلس قد تعرض مطلع يونيو الماضي للاختطاف على يد مجموعة مسلحة اقتحمت مقر الغرفة واقتادته إلى مكان مجهول.

وقال المكتب الإعلامي للغرفة في بذلك الوقت إن الخاطفين قاموا بإطلاق العيارات النارية في الهواء أثناء اختطاف رئيس مجلس إدارة الغرفة دون معرفة مصيره حتى اللحظة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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