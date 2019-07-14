العملات الأجنبية تنخفض أمام الدينار

انخفضت أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن اليوم الأحد.

وتداول التجار الدولار بـ4.49 دينار ليخسر بذلك قرشا واحدا من قيمته بالمقارنة مع إغلاق يوم السبت.

وانخفض سعر اليورو بمقدار قرش واحد ليتم تداوله بـ5.03 دينار، أما الذهب عيار 18 كسر فقد خالف التوقعات عندما ارتفع وحقق مكسبا قدره دينارا واحدا ليتم بيع الغرام منه 152 دينارا.

أما العملات العربية فقد سجلت هي الأخرى هبوطا طفيفا، حيث انخفض الجنيه المصري ما مقداره قرش واحد وبيع في سوق المشير بطرابلس اليوم بربع دينار، أما الدينار التونسي فقط بيع بـ1.54 دينار ليفقد بذلك من قيمته قرشا واحدا.

وشملت الانخفاضات الليرة التركية التي هبطت بمقدار قرش واحد على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا وتم بيعها بـ78 قرشا.

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