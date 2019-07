أعلن جهاز النهر الصناعي، أن “المنظومة باشرت عملية التشغيل لحقول الآبار بعد جهود بذلت من طرف الأعيان والخيرين من أبناء الجنوب، وكذلك تجاوب المواطنين الموجدين بمحطة الكهرباء”.

وأوضح الجهاز، أنه ” تم تشغيل مضخة بالحقل الشرقي لمباشرة تعبئة المسار الجنوبي وفق الشروط الهندسية المعتمدة في عمليات التعبئة”.

